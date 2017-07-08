Для установки газовых турбин Siemens в Крыму наняли компанию, которая частично принадлежит немецкому концерну. Об этом Reuters сообщили три близких к проекту источника.

Речь идет о компании «Интеравтоматика», по данным собеседников агентства, 45,7% акций в ней принадлежит Siemens. Как сказано на сайте компании, она работает на основе технологий немецкой фирмы и по ее лицензии.

На российском сайте Siemens компания упоминается как «партнер» немецкого концерна, уточняет Reuters.

Представитель Siemens, отвечая на вопрос агентства об «Интеравтоматике» и поставке турбин в Крым, сказал, что компания по-прежнему настаивает на своей непричастности. По словам собеседника Reuters, компания расследует, могла ли «Интеравтоматика» иметь к этому отношение.

«Технопромэкспорт», который занимается строительством электростанций, где используются турбины, отказался отвечать на вопросы агентства. В «Интеравтоматике» оперативно не ответили на запрос.

Как уточняет Reuters, агентство не смогло точно установить, знал ли концерн Siemens о поставках турбин, и определить роль в этом «Интеравтоматики».

О поставках в Крым немецкого оборудования вопреки санкциям Reuters сообщило 5 июля. В «Ростехе», куда входит «Технопромэкспорт», объяснили, что купили турбины Siemens на вторичном рынке.