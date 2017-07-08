Полиция задержала 131 волонтера по всей России во время акции в поддержку предвыборной кампании Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо». Из них 11 – несовершеннолетние.

По данным проекта, больше всего задержаний произошло в Москве (84) и Воронеже (10). В остальных городах, пишет «ОВД-Инфо», задержали 47 человек. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и начали отпускать волонтеров.

«Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве, пишет о 70 задержанных в столице.

Известно о 9 случаях задержания несовершеннолетних в Москве, еще по одному – в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Всего в акции участвовало 58 городов, а «обыскам или нападениям в течение дня подверглись сторонники Навального в 18 городах», передает «ОВД-Инфо».

8 и 9 июля проходит акция сторонников Алексея Навального «Большой субботник».