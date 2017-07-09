Окружной суд Вирджинии признал хакера Александра Твердохлебова виновным в краже десятков тысяч номеров кредитных карт, сообщает The Washington Post. Он получил девять лет лишения свободы.

По словам прокурора, Твердохлебов взломал полмиллиона частных компьютеров и украл как минимум 40 тысяч номеров кредитных карт, получив за это около $1 миллиона переводами из Китая и России. Его сбережения в биткоинах, которые он согласился передать правительству, составляют $4,5 миллионов.

Следствие установило, что обвиняемый в течение десяти лет сидел на российских интернет-форумах, где объединенные группировки хакеров продают краденую информацию. Твердохлебов признал свою вину и пообещал «искупить ее».

1 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе полиция задержала Твердохлебова по обвинению в мошенничестве. При себе у него были $172 тысячи наличными, еще $100 тысяч агенты ФБР нашли на его счетах в Лас-Вегасе.

29-летний Александр Твердохлебов родился в России. В 2009 году получил гражданство США, женившись на американке.