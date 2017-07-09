Старший сын президента США во время предвыборной кампании организовал встречу Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, связанной с Кремлем, пишет The New York Times. На встрече также присутствовали зять президента Джаред Кушнер и бывший глава избирательного штаба Пол Манафорт.

Встреча состоялась 9 июня 2016 года, и является первой подтвержденной личной встречей между российским гражданином и членами внутреннего круга Трампа во время предвыборной кампании. Представители Трампа-младшего и Кушнера подтвердили изданию факт встречи.

«Это было короткая встреча, я попросил Джареда и Пола заглянуть на нее. Мы обсуждали, прежде всего программу об усыновлении российских детей, которая была популярной среди американских семей несколько лет назад, а затем отменена российским правительством. Но встреча никак не касалась избирательной кампании и не повлекла дальнейших действий», – сказал Трамп-младший.

Он добавил, что заранее не знал имя человека, на встрече с которым его попросили присутствовать. До этого сын президента США отрицал участие во встречах с российскими гражданами во время избирательной кампании.

Газета сообщает, что Наталья Весельницкая ведет жесткую кампанию против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия, а также сын старшего правительственного чиновника Денис Кацыв. В 2016 году его компания Prevezon Holdings находилась под следствием в США.

7 июля на встрече президентов России и США Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

Во время президентской кампании власти США не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В начале 2017 года ЦРУ опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России» после чего Барак Обама расширил​ санкции в отношении России и выслал из страны 35 российских дипломатов.