На северо-западе Гамбурга поздно вечером 8 июля возобновились столкновения между участниками акции «Добро пожаловать в ад» и сотрудниками полиции. По данным немецкого издания Die Welt, полиция задержала 288 человек, 144 из которых были арестованы.

https://twitter.com/mopo/status/883804213603651585

Участники акции сидели на проезжей части, перекрыв движение автомобилей, а также бросали в сотрудников полиции бутылки, пиротехника и коктейли Молотова. Deutsche Welle сообщает, что для борьбы с протестующими полиции понадобилось 30 спецподразделений. Они использовали водометы и слезоточивый газ.

https://twitter.com/der_gilbert/status/883835965785112576

Накануне правоохранительные органы сообщили, что в результате беспорядков в Гамбурге пострадали 196 полицейских и были задержаны более 100 человек.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль беспокоится, что беспорядки в Гамбурге во время саммита G20 негативно скажутся на репутации ФРГ в мире.

Акция против проведения саммита G20 началась в Гамбурге 6 июля и на третий день переросла в столкновения с полицией. Антиглобалисты устроили беспорядки в нескольких сотнях метрах от места проведения саммита, пытаясь туда прорваться.