Китай принял решение «проявить солидарность с международным сообществом» и отказался от военных контактов с КНДР, заявил руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо в интервью телеканалу Channel News Asia.

«В настоящее время у нас нет никаких контактов или связей с КНДР в военном отношении, хотя в прошлом мы много сотрудничали. Я думаю, что это это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем», – сказал он.

Чжоу Бо также добавил, что надеется увидеть решение всех этих проблем в будущем.

Интервью было записано до того, как 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету «Хвасон-14».

6 июля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены вводить санкции против всех, кто ведет бизнес с КНДР. Основным торговым партнером Пхеньяна Хейли назвала Пекин.