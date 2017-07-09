Хакеры, которые атаковали американские АЭС, не взламывали системы безопасности станций, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, хакеры пытались получить данные, связанные с деловыми и административными задачами, в частности, с базами данных персонала станций. Поэтому, говорят чиновники, угрозы общественной безопасности нет.

7 июля Bloomberg рассказало, что США заподозрили Россию в кибератаке на десятки АЭС с целью «сорвать энергоснабжение страны».

1 июля телеканал ABC News сообщил, что федеральные власти расследуют стороннее вмешательство в компьютерные систем как минимум одной атомной электростанции США.