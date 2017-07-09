За хакерскими атаками на американские АЭС стоит российское правительство, пишет The Washington Post со ссылкой на официальные лица правительства США. Они пытаются оценить бизнес-системы ядерной энергетики США и других энергетических компаний.

В правительстве рассказали, сообщает газета, что хакеры не взламывали системы безопасности АЭС, а пытались получить данные связанные с деловыми и административными задачами, в частности с базами данных персонала станций.

Заметка дополняется.