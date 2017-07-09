Владелец компании Tesla Илон Маск разместил в своем твиттере фотографию первого готового серийного автомобиля Tesla Model 3.

https://twitter.com/elonmusk/status/883900030163324930

Маск сообщил, что станет «счастливым обладателем» первого выпущенного автомобиля несмотря на то, что он был зарезервирован инвестором из Technology Partners. Это будет подарок на 46 день рождения.

В марте 2016 года, когда появилась возможность сделать предзаказ автомобиля, в течение 24 часов как минимум 134 тысячи человек оформили резервирование.

Tesla Model 3 – огромный прорыв компании в попытке начать массовое производство электромобилей, пишет Mashable. Модель, сильно отличающаяся от «роскошных предшественников», была презентована в конце марта 2016 года.

Стоимость автомобиля составит $35 тысяч. Коммерческие поставки начнут в конце 2017 года.