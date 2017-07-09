В городe Шарлотсвилл, Вирджиния, местные жители и члены Ку-клукс-клана устроили массовую драку во время митинга ультраправой организации. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, около 50 участников митинга, одетые в традиционную одежду Ку-клукс-клана, выкрикивали лозунг «Власть белым» («White power»). Они выступали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии конфедератов Роберту Эдварду Ли.

Местные жители стали забрасывать митингующих бутылками и яблочными огрызками. Когда полиция попросила жителей Шарлотсвилла уйти от демонстрантов, те отказались, кроме того, они начали преследовать членов Ку-клукс-клана, которые пытались вернуться в свои автомобили.

полиция не смогла предотвратить столкновения между сторонниками и противниками ультраправой организации. NYT уточняет, что во время массовой драки применялся слезоточивый газ. Были задержаны 23 человека, трое доставлены в больницу.