В Чечне 26 января 2017 года произошла «массовая казнь» 27 человек, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники в чеченском СК и в администрации главы республики.

По данным газеты, всех их задержали после нападения на полицейских в Грозном в декабре прошлого года.

Задержанным, пишет НГ, не предъявили обвинений и не составили протоколы о задержании, якобы вместо этого их «поместили в подвалы и подсобные помещения отделов полиции».

«Новая» приводит список задержанных жителей Чечни, больше всего их было в населенном пункте Шали.

«Все попытки узнать что-либо о судьбе этих людей натыкались на невероятный страх наших собеседников, – пишет издание. – Один из них, сотрудник городской администрации Шалей, панически отказался знакомиться с фамилиями установленных нами шалинцев и сказал: “Все, кого задержали в Шалях в январе, – их больше нет. Не ищите”».

Вечером 17 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном вооруженные люди напали на сотрудника полиции и угнали его машину. Власти объявили план «Перехват», четверо нападавших были убиты, еще трое были госпитализированы с ранениями.

По данным «Кавказского узла», всех троих убили в больнице Грозного. Власти Чечни отвергли эти данные.