Блогер Илья Варламов сообщил о смерти Антона Носика. Об этом Варламов написал в своем блоге.

«Смерть наступила в районе двух часов ночи. Другие подробности пока (10:40 мск) неизвестны», – сообщил Варламов.

Корреспондент «Эха Москвы» Яков Широков сообщил, что радиостанция получила подтверждение этой информации.

https://twitter.com/Yakshiro/status/883955722983264256

Как сообщается на сайте «Эха», причиной смерти Носика стал сердечный приступ. Информацию подтвердил в фейсбуке журналист Демьян Кудрявцев.

https://www.facebook.com/Damiankudriavtsev/posts/10155402400884361?pnref=story

Жена Носика рассказала RT, что у него произошла «внезапная остановка сердца»: «Больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче».

Антону Носику был 51 год, в разное время он работал редактором «Газеты.Ru», Lenta.ru, занимался развитием в России LiveJournal.