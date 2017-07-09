Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости.
Смерть наступила в ночь на 9 июля, уточнил источник агентства в окружении художника.
Заметка дополняется.
Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости.
Смерть наступила в ночь на 9 июля, уточнил источник агентства в окружении художника.
Заметка дополняется.
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