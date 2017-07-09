Художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости. Смерть наступила в ночь на 9 июля, уточнил источник агентства в окружении художника.

«Причина смерти – остановка сердца, сердечной недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать», – сказала «Интерфаксу» дочь художника Вера Глазунова.

Глазунов – автор более трех тысяч произведений, напоминает РИА. Его первая персональная выставка прошла в Москве в 1957 году, когда был еще студентом ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры.

Глазунов написал портреты поэта Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой, Индиры Ганди, создал иллюстрации к произведениям Достоевского, Блока, Лескова, Куприна. Также художник стал автором двух книг.