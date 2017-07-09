Ирак приступил к бурению первой нефтяной скважины на границе с Ираном, передает «Прайм».

Скважину открыли в нефтяном поле Хувейза в провинции Мейсан. Как сказал министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, слова которого приводит «Прайм», страна развивает это месторождение «национальными силами».

В начале июля аль-Лаиби сообщил, что Ирак добывает в сутки 4,4 млн баррелей, что немного выше уровня по соглашению с ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти в ноябре 2016 года договорилась ограничить добычу углеводородов. В мае 2017-го соглашение продлили на девять месяцев. Суммарно страны ОПЕК обязались сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей.