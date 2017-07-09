Информация «Новой газеты» о «казни» 27 человек в январе 2017 года – ложь, сказал «Дождю» министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров:

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз».

Умаров сказал, что рассматривает публикацию НГ как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики». По его мнению, это «всплеск нездоровой фантазии» автора материала Елены Милашиной.

«Новая» 9 июля сообщила об убийстве 27 человек, задержанных в разных районах Чечни после декабрьского нападения на полицейских в Грозном.

По информации источника «Дождя», все убитые «были причастны к нападению на родовое село Рамзана Кадырова» Центарой в 2010 году. Как передает телеканал, «их похоронили в могилах без опознавательных знаков».

В декабре 2016 года в Грозном было совершено несколько нападений на полицейских, четверых нападавших убили, еще троих ранили. Как утверждал «Кавказский узел», раненых убили в больнице Грозного. Ответственность за нападения на сотрудников МВД взяло «Исламское государство».