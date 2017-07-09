Если играть в ассоциации, то ни дурацкое слово «рунет», ни неприличный никнейм в ЖЖ, ни названия тех медиа, к запуску или перезапуску которых он имел отношение, не смогут исчерпывающе охарактеризовать Антона Носика.

Лучшая ассоциация – Венеция. Город, которого сегодня нет на актуальной политэкономической карте мира, глобальная туристическая достопримечательность, существующая не столько в реальности, сколько в бесконечном количестве отражений, будь то живопись, литература, кино или, как сейчас, прогрессивное современное искусство. И чтобы продраться через все отражения, чтобы найти за ними великий город, так много и всерьез значащий для человечества, нужно выполнить единственное условие – любить его. Носик любил Венецию, и Носик сам был нашей Венецией, чье превращение в глобальный музей одновременно и спасло, и погубило.

Формальная биография и послужной список, пусть и очень внушительный, значения не имеют вообще; у гения места послужного списка быть не может, а Антон Носик был гением места, место называлось – русский интернет. Случайность, которая теперь кажется неизбежностью, – то, что в нежилом пространстве русского интернета середины 1990-х первым поселился именно парень из советской полудиссидентской литературной среды, само появление которого навсегда соединило нынешний мир мемов и гифок с миром старого самиздата, отказников и невозвращенцев, коллективных писем и кочегарок, в которых жили гении. Носик стал фактом истории культуры, а не отрасли, и хотя странно говорить об этом в привычных категориях успеха, судьба Носика – великий, невероятный успех, гораздо более значительный, чем если бы он написал гениальную книгу или создал одну великую газету.

Кажется, он нарочно преодолевал стандартное (и совсем не трагическое – многие с этим нормально живут) для его среды проклятие тусовочности и партийности, каждый раз вырываясь за очерченные пределы, не боясь ни скандала, ни даже тюрьмы, как совсем недавно во время суда по поводу его, в общем, запредельных антисирийских высказываний. Ежедневно давая поводы для того, чтобы быть классической спорной фигурой, он уходит фигурой бесспорной. И, может быть, именно потому, что он демонстративно не заботился о своей бесспорности и не оберегал ее, она укреплялась сама собой, оставаясь сильнее всех скандалов и ситуаций, когда очередное его высказывание влекло за собой нехорошую читательскую реакцию в диапазоне от гнева до неловкости.

Не политик и не журналист, не писатель и даже не блогер, Носик оказался той осью, вокруг которой вращался весь совсем не виртуальный, а прежде всего словесный мир, где и живут политики, писатели, журналисты. Виртуальный мемориал Осипа Мандельштама, один из второстепенных с точки зрения формального резюме проектов Носика, сегодня становится памятником ему самому – миллионы страничек в соцсетях, тексты авторов, продолжающих делать то же, что когда-то начал делать он, сохранят его речь навсегда.

Отцовская фигура, одинаково пригодная и для почтительного следования ее пути, и для бунтарского отрицания, для спора и для согласия – об этом не принято было задумываться (и хорошо, что не принято было), но каждый, кто садился за компьютер, чтобы что-то написать для посторонней аудитории, и каждый, кто с той же целью брал в руки смартфон, наследовал Носику, даже если сам ничего такого не имел в виду. Учатся не только у учителей, учатся у окружающего мира, и роль человека, с которого этот мир начался, никогда не нуждается в формальных обозначениях и титулах.

И дальше снова игра в ассоциации – да, Венеция, то есть точка, в которой сходятся все времена и пространства, и русский XX век оборачивается израильскими девяностыми, а модный гик пелевинских времен делается вдруг заслуженным патриархом и всеобщим давним приятелем, чей искусственно состаренный портрет на аватарке в соцсетях оказывается настоящей фотографией из семейного альбома. Никто из медиагероев XXI века не был так крепко встроен в вечность, когда все, что делается в жизни, в любом случае происходит в присутствии Носика. И когда он, следуя последней моде, завел канал в Telegram, назвав его «бюро находок», такая самопрезентация оказалась точнее любых чужих оценок – как и двадцать лет назад, когда еще до моды на блоги Носик собирал все интересное, что было в русском интернете, находки сами стекались в его бюро, только в нем и приобретая свое реальное значение. Последняя находка – это он сам, потому что боль и масштаб потери никогда не бывает возможно предугадать заранее, и достоверно установить ее ценность получается только тогда, когда знакомое имя всплывает вдруг в той новостной рубрике, где никто и никогда не ожидал его встретить. Что-то похожее было с Борисом Немцовым. Этот великий фокус смерти, когда спорная фигура превращается в бесспорную, и это справедливость, но справедливость такого рода, что лучше бы ее никогда не было.