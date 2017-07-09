Сенатор Чарльз Шумер попросил Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США проверить нюхательный шоколад. Об этом сообщает AP.

Шумер опасается, что порошок может быть опасен для здоровья из-за кофеина и других ингредиентов.

The Washington Post в июле сообщила, что в нюхательном шоколаде под маркой Coco Loko также содержится гуарана, которая входит в состав энергетических напитков.

Компания Legal Lean Co., которая выпускает Coco Loko, не ответила на запрос AP. Основатель фирмы Ник Андерсон сказал, что он не консультировался с медиками, но верит, что Coco Loko безопасен.

Как уточнили в FDA, ведомство пока не определило, есть ли у него полномочия регулировать производство нюхательного шоколада.

Нюхательный шоколад – это порошок из какао-бобов, который содержит кофеин, его употребляют интраназально. Утверждается, что он действует как стимулятор.