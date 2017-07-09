В Москве задержали не менее 16 волонтеров штаба Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, среди задержанных четверо несовершеннолетних. Волонтеры раздавали листовки у станций метро, в том числе в центре Москвы.

Задержанных увезли в несколько отделений полиции, на некоторых оформляют протоколы по статье 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода).

Заметка дополняется.