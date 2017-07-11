Непобедимая прокрастинация, низкая концентрация внимания, неспособность удержать в голове много информации – черты клипового мышления, которое теперь присуще огромному числу людей по всему миру. Многие считают, что это удел подростков, но на самом деле всех, кто много времени проводит в социальных сетях или перед телевизором. Как потоки информации влияют на наши когнитивные способности и можно ли избежать негативных последствий? Отвечаем на главные вопросы, связанные с трансформацией мышления.

Что не так с нашим мышлением?

Замечаете ли вы, что вам стало сложнее читать длинные произведения классической литературы? Если нет, вам редко повезло. Нейробиолог из Университета Тафтса (США) Мэриэн Вольф признается, что чтение романа «Игра в бисер» Германа Гессе после рабочего дня с большим количеством переписки в интернете превратилось для нее в пытку. Множество раз ей приходилось начинать читать книгу заново, потому что она постоянно отвлекалась, теряя нить повествования.

Но для студентов Вольф это и вовсе невыполнимая задача. Они больше не могут читать Джорджа Элиота или Генри Джеймса – им не под силу сложный синтаксис и нединамичное повествование. Во время чтения статей в интернете легко найти значение непонятного слова или объясняющие графики, но с классиками литературы все сложнее.