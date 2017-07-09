Сотрудники московского ОВД «Измайлово» избили задержанного волонтера штаба политика Алексея Навального Константина Константинова. Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

Константинов сообщил, что на него и другого волонтера Дениса Крылова напали неизвестные, когда 9 июля они раздавали листовки у метро «Измайловская». Активисты вызвали полицию, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать нападавших, которые, по словам Константинова, находились «неподалеку», а увезли в отделение самих волонтеров под предлогом установления личности. В ОВД полицейские избили Константинова.

Кроме того, уточнил волонтер, у сторонников Навального хотели взять отпечатки пальцев, хотя Крылов – несовершеннолетний, и по закону снимать у него отпечатки можно только в присутствии законного представителя.

Другие подробности не раскрываются.

Ранее стало известно о задержании в Москве почти 40 волонтеров штаба Навального. На некоторых в отделении полиции составляли протоколы по статье 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода).

Также сообщалось, что одному из задержанных, Геннадию Сидоркину, угрожали заведением уголовного дела «по статье 282 УК, предположительно, за содержание агитационных материалов». Как позднее уточнил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Сидоркина отпустили без предъявления обвинений.

8 июля в столице были задержаны 84 человека, а в целом по стране – более 130 волонтеров избирательных штабов оппозиционера.

Сторонники Навального 8 и 9 июля проводят «агитационный субботник».