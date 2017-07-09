Сотрудники московского ОВД «Измайлово» избили задержанного волонтера штаба политика Алексея Навального Константина Константинова. Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

Константинов сообщил, что на него и другого волонтера Дениса Крылова напали неизвестные, когда 9 июля они раздавали листовки у метро «Измайловская». Активисты вызвали полицию, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать нападавших, которые, по словам Константинова, находились «неподалеку», а увезли в отделение самих волонтеров под предлогом установления личности. В самом ОВД полицейские избили Константинова.

Кроме того, уточнил волонтер, у сторонников Навального хотели взять отпечатки пальцев, хотя Крылов – несовершеннолетний, и по закону снимать у него отпечатки можно только в присутствии законного представителя.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно о задержании в Москве почти 40 волонтеров штаба Навального, 8 июля задержанных было 84, а в целом по стране задержали более 130 волонтеров избирательных штабов оппозиционера.

Сторонники Навального 8 и 9 июля проводят «агитационный субботник».

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