После последней Прямой линии президент Владимир Путин перед встречей с губернаторами просматривает обращения граждан конкретного региона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», – заявил он.

По словам Пескова, от региона к региону «проблемы, в основном, схожи, но акценты могут меняться, и президент обращает на это внимание».

Пресс-секретарь, кроме того, отметил, что обращения граждан «заранее не проверяются» и периодически не подтверждаются.

9 июля Путин во время визита в Екатеринбург поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с с «борзотой» руководства завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле.

Российский лидер показал одно из обращений, поступивших ему во время последней Прямой линии, в котором сотрудники завода пожаловались на директора предприятия. Он якобы заявил рабочим, что не выплатит им зарплату, пока к нему лично не обратится президент.

Ранее Путин, комментируя Прямую линию, отверг мнение, что Россия находится в режиме «ручного управления». Как добавил президент, он в «постоянном режиме» занимается вопросами, которые ему задавали граждане.

«Би-би-си», кроме того, писало, что пресс-служба Кремля заранее согласовала неудобные вопросы через sms-сообщения, которые появлялись в эфире телеканалов во время трансляции.

15 июня Прямая линия с Путиным состоялась в 15-й раз и продлилась около четырех часов.