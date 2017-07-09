Организатор «Русского марша» Юрий Горский уехал из России в Литву. Об этом он сам написал в фейсбуке.

«Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку “непостижимым образом” исчез из-под “крепких объятий” ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские», – заявил активист.

7 июля Мещанский суд Москвы отправил Горского под домашний арест на два месяца.

5 июля активиста задержали по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ). Дело завели после первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в Москве, которое он организовывал.

Горский – один из соратников националиста Вячеслава Мальцева. 4 июля стало известно, что Мальцев уехал из России после того, как на него завели дело о создании экстремистского сообщества и хотели арестовать.