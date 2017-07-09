В Стамбуле в протестной демонстрации против политики президента Реджепа Эрдогана приняли участие сотни тысяч человек, передает Reuters.

Акция завершила 25-дневный «Марш за справедливость», организованный оппозиционером и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу. Во время «Марша» активисты партии и сам Кылычдароглу прошли около 450 километров из Анкары в Стамбул.

https://twitter.com/HDNER/status/884079160129466369

Reuters уточняет, что демонстранты требовали от властей отмены чрезвычайного положения, введенного после попытки прошлогоднего государственного переворота, освобождения из тюрьмы «десятков журналистов» и восстановления независимости судов. Участники акций, кроме того, выступили против принятых в апреле 2017 года изменений в Конституцию Турции, расширяющих полномочия президента.

16 апреля в Турции состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки в конституцию страны. Согласно изменениям, президент становится главой правительства, имеет право распускать парламент, а также издавать указы, которые сразу будут иметь статус законов и смогут вступить в силу без одобрения депутатов.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота, в результате которой власти уволили со своих должностей около 150 тысяч человек. Еще примерно 50 тысяч человек были арестованы по подозрению в причастности к группировке проживающего в США оппозиционера Фетхуллах Гюлена, обвиненного в организации мятежа.