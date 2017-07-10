Взятый в Донбассе в плен россиянин Виктор Агеев рассказал «ТСН.Тиждень», что проходит службу по контракту в воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске.

«Я военнослужащий. Часть 65246. [Подписал] контракт», – заявил он.

По словам Агеева, в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС России на год. Пробыв в части четыре дня, военнослужащий был отправлен в Луганскую область.

Он уточнил, что не знает, отправляли ли в Донбасс других военных.

29 июня министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что Агеева задержали в составе «диверсионной группы» из шести человек, в которой находились два российских гражданина (второй россиянин был убит). Как добавил министр, принадлежность военнослужащего к российской армии якобы подтвердили найденные при нем документы.

До этого, 28 июня, представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в свою очередь говорил, что Агеев – гражданин республики и служил в ней по контракту.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, уволившись в запас в мае 2016 года. Информацию о службе Агеева по контракту в ведомстве назвали «вымыслом украинских пропагандистов».

27 июня Агеев попал в плен в Луганской области, позже его передали в СБУ.