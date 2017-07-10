Взятый в Донбассе в плен россиянин Виктор Агеев рассказал «ТСН.Тиждень», что проходит службу по контракту в воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске.
«Я военнослужащий. Часть 65246. [Подписал] контракт», – заявил он.
По словам Агеева, в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС России на год. Пробыв в части четыре дня, военнослужащий был отправлен в Луганскую область.
Он уточнил, что не знает, отправляли ли в Донбасс других военных.
29 июня министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что Агеева задержали в составе «диверсионной группы» из шести человек, в которой находились два российских гражданина (второй россиянин был убит). Как добавил министр, принадлежность военнослужащего к российской армии якобы подтвердили найденные при нем документы.
До этого, 28 июня, представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в свою очередь говорил, что Агеев – гражданин республики и служил в ней по контракту.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, уволившись в запас в мае 2016 года. Информацию о службе Агеева по контракту в ведомстве назвали «вымыслом украинских пропагандистов».
27 июня Агеев попал в плен в Луганской области, позже его передали в СБУ.
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