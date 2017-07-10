Заключение на проект поправок в Налоговый кодекс предполагает налоговые льготы для фонда содействия «реновации». Документ подписан руководителем аппарата правительства России Сергеем Приходько, с ним ознакомились «Ведомости».
Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о сносе пятиэтажек в Москве и предлагает освободить фонд от налога на добавленную стоимость и НДС.
Заметка дополняется.
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