Депутат Госдумы Владимир Афонский предложил «серьезно» уменьшить размер штрафов РЖД за просроченную доставку груза или порожних вагонов, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас компания за каждые сутки просрочки платит 9% платы за перевозку вплоть до 100%. Законопроект предполагает снижение пени до 6% и установление предела ее общего размера в 30% провозной платы.

Как в пояснительной записке объясняет Афонский, российское законодательство в этом вопросе должно соответствовать нормам стран-членов ЕЭС и Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), где штрафы чаще всего начинаются с 6% платы за перевозку и ограничены 30%.

При этом в заключении правового управления Госдумы отмечается, что снижение пени и ее предельного размера «негативно скажется на стимулировании перевозчика надлежащим образом исполнить свои обязательства».

По словам собеседников издания среди грузоотправителей, логика инициативы «выглядит странной»”, так как “неизбежно повлечет снижение дисциплины ОАО РЖД и торможение развития отрасли”. Один из них подчеркнул, что вместо “адекватных” мер регулирования предлагаются “ставшие уже нормой для монополии преференции без учета потребностей остальных участников рынка”.

Источник “Коммерсанта” среди операторов считает, что нужно вернуться к порогу общего размера неустойки в 50% платы за перевозку, как это было до 2003 году. А синхронизация с международными нормами – это, по его мнению, аргумент, используемый “слишком избирательно”.

В то же время с 2014 по 2016 год общий объем взысканной с РЖД пени за просрочку сократился с 7,6 млрд до 1,8 млрд рублей. В компании это объясняют повышением надежности доставки.