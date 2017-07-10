Россияне в течение двух месяцев в негативную сторону изменили свое мнение о курсе рубля. Это следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомилось РБК.

Согласно исследованию, в конце июня нынешнего года 59% россиян предсказали, что через три месяца доллар будет стоить 62 рубля, а в июле 2018 года – 64 рубля (на вопрос о годовой перспективе ответили только 47% участников опроса).

Как отмечается, телефонный опрос 1800 человек проводился на фоне официального курса на уровне 59 рублей за доллар.

Тем не менее, во время апрельского опроса такого же количества людей большинство респондентов посчитали, что курс доллара не превысит 60 рублей и через три месяца будет стоить 59 рублей, а в апреле 2018 года – 58 рублей.

По словам эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, не стоит «надеяться, что население безучастно отнесется к движению курсов». Согласно данным исследовательского центра, за курсом доллара следят 58% граждан, и это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2016 году.

При этом 63% имеющих сбережения россиян держат деньги в рублях, 5% – в долларах и 3% – в евро.