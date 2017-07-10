Российское гражданство можно будет получить после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него.

Депутаты Госдумы хотят внести соответствующие поправки в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, речь, прежде всего, идет о жителях Украины.

«Есть страны, у которых получить такую справку [об отказе от гражданства] сложно, но Украина их просто перестала выдавать», – заявил он.

По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».

Поправка, отмечает «Коммерсантъ», нарушает изначальную концепцию законопроекта, который должен будет регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

Источник газеты в нижней палате уточнил, что внести такое дополнение в законопроект в Думе решили несколько дней назад. Причем изначально предполагалось просто изменить регламент МВД, но правоохранители настаивают конкретно на поправках в закон.

Как добавил Крашенинников, новые поправки обсудят на заседании комитета 11 июля, куда также приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД.

21 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь внес законопроект об отмене российского гражданства за терроризм. Согласно документу, власти будут не лишать мигрантов гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Президент Владимир Путин поддержал инициативу и заявил о необходимости обсудить закон с Конституционным судом.

Российский лидер, кроме того, предложил ввести присягу при получении гражданства.

До этого старую версию законопроекта отозвали из Госдумы 20 апреля, так как она противоречила Конституции.