Российское гражданство можно будет получить после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него.
Депутаты Госдумы хотят внести соответствующие поправки в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, речь, прежде всего, идет о жителях Украины.
«Есть страны, у которых получить такую справку [об отказе от гражданства] сложно, но Украина их просто перестала выдавать», – заявил он.
По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».
Поправка, отмечает «Коммерсантъ», нарушает изначальную концепцию законопроекта, который должен будет регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.
Источник газеты в нижней палате уточнил, что внести такое дополнение в законопроект в Думе решили несколько дней назад. Причем изначально предполагалось просто изменить регламент МВД, но правоохранители настаивают конкретно на поправках в закон.
Как добавил Крашенинников, новые поправки обсудят на заседании комитета 11 июля, куда также приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД.
21 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь внес законопроект об отмене российского гражданства за терроризм. Согласно документу, власти будут не лишать мигрантов гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Президент Владимир Путин поддержал инициативу и заявил о необходимости обсудить закон с Конституционным судом.
Российский лидер, кроме того, предложил ввести присягу при получении гражданства.
До этого старую версию законопроекта отозвали из Госдумы 20 апреля, так как она противоречила Конституции.
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