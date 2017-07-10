Российское гражданство можно будет получить после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него.

Депутаты Госдумы хотят внести соответствующие поправки в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, речь, прежде всего, идет о жителях Украины.

«Есть страны, у которых получить такую справку [об отказе от гражданства] сложно, но Украина их просто перестала выдавать», – заявил он.

По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».

«Коммерсантъ» отмечает, что поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, который должен будет регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

Заметка дополняется.