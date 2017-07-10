Всероссийский погром предвыборных штабов Алексея Навального заставляет вспомнить времена репрессий против лимоновской партии – десятки задержанных активистов, обыски в штабах, изъятие агитматериалов. В равной мере поражает и географический охват, и степень государственной свирепости, исключающая даже версию «перегибов на местах» или «эксцесса исполнителя», потому что слишком много мест и слишком много исполнителей. Такие масштабные атаки возможны только в том случае, когда команда отдается с самого высокого уровня – не полицейского, а политического. Если вообразить, что где-то в Кремле проводятся регулярные совещания по «проблеме Навального», то нетрудно сделать вывод, что настроение на этих совещаниях за несколько месяцев менялось трижды.

Сначала ставка делалась на «гражданское общество», то есть на активистов-лоялистов, прикрываемых полицией, но формально представляющих только самих себя. Зеленка, пикеты, драки и провокации на публичных мероприятиях – стандартный набор антиоппозиционной активности, очевидно, призванный не только портить нервы и напрямую препятствовать работе, но и создавать фоновое впечатление, что там, где Навальный, – там скандал, хулиганство и прочие неприятные вещи, от которых лучше держаться в стороне. Сбой случился после зеленочной атаки, закончившейся для Навального травмой глаза – между моральным и физическим террором неразмытая грань существует даже в России, и ответственность за попытку покалечить по умолчанию ложится на власть хотя бы по причине полицейского бездействия. За неожиданным разрешением на выезд Навального в Испанию лечиться последовали множественные утечки о том, что Кремль недоволен распоясавшимися провокаторами, и фитилек их активности так или иначе будет притушен. «Гражданское общество» действительно притихло на несколько недель, чтобы в начале июля триумфально выступить в Краснодаре, дав старт уже полицейской атаке – без зеленки, зато с автозаками и чрезмерным насилием, символом которого стала драма активиста Александра Туровского, травмированного во время полицейского нападения на московский штаб, а потом с издевательскими комментариями главврача вышвырнутого из НИИ Склифосовского на суд, где пострадавшего от полицейского садизма волонтера еще и оштрафовали на 500 рублей (речи о наказании полицейских, применивших против Туровского боевое самбо, разумеется, не идет).