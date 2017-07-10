Всероссийский погром предвыборных штабов Алексея Навального заставляет вспомнить времена репрессий против лимоновской партии – десятки задержанных активистов, обыски в штабах, изъятие агитматериалов. В равной мере поражает и географический охват, и степень государственной свирепости, исключающая даже версию «перегибов на местах» или «эксцесса исполнителя», потому что слишком много мест и слишком много исполнителей. Такие масштабные атаки возможны только в том случае, когда команда отдается с самого высокого уровня – не полицейского, а политического. Если вообразить, что где-то в Кремле проводятся регулярные совещания по «проблеме Навального», то нетрудно сделать вывод, что настроение на этих совещаниях за несколько месяцев менялось трижды.