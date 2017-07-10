Банк России планирует ограничить автоматические переводы средств с карт национальной платежной системы «Мир» на карты других платежных систем. Об этом в номере от 10 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника ЦБ, двух банкиров и двух участников платежного рынка.

Таким образом власти намерены заставить россиян пользоваться национальной банковской картой. Предполагается, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства с карты «Мир» на другие карты.

В ответе на запрос газеты представитель Центробанка не подтвердил, но и не опроверг информацию о планирующихся ограничениях автопереводов.

В ФАС отметили, что если запрет на автопереводы с карты «Мир» будет принят, он не нарушит антимонопольное законодательство. Заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров указал, что на рынке «Мир» не занимает доминирующее положение, в отличие от международных систем (Visa и MasterCard) – на них приходится около 90% рынка.

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции Евросоюза и США. С 1 мая 2017 года все бюджетники и пенсионеры в РФ переведены на обслуживание с помощью карты «Мир». Те из них, кто не хочет получать причитающиеся от государства выплаты на карту «Мир», могут забирать их наличными.