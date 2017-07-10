Банк России планирует ограничить автоматические переводы средств с карт национальной платежной системы «Мир» на карты других платежных систем. Об этом в номере от 10 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника ЦБ, двух банкиров и двух участников платежного рынка.

Таким образом власти намерены заставить россиян пользоваться национальной банковской картой. Предполагается, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства с карты «Мир» на другие карты.

В ответе на запрос газеты представитель Центробанка не подтвердил, но и не опроверг информацию о планирующихся ограничениях автопереводов.

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции Евросоюза и США. С 1 мая 2017 года все бюджетники и пенсионеры в РФ переведены на обслуживание с помощью карты «Мир».

Заметка дополняется.