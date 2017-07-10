Украинские пограничники задержали российского военнослужащего, пытавшегося въехать в страну по украинскому паспорту. Об этом официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян написал в своем фейсбуке. По его данным, задержание произошло еще в июне.

Задержанный предъявил общегражданский паспорт на имя Валерия Войтенко, однако у пограничников возникли сомнения относительно цели его поездки. Как считают украинские власти, задержанный – полковник РФ Валерий Гратов, которого российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Слободян рассказал, что при досмотре задержанного у него обнаружился потайной карман, «из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ», а также орден «Красная звезда», смартфон и флэш-карты. На картах оказались фотографии командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики Моторолы и Гиви и «методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий».

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