Украинские пограничники задержали российского военнослужащего, пытавшегося въехать в страну по украинскому паспорту. Об этом официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян написал в своем фейсбуке. По его данным, задержание произошло еще в июне.
Задержанный предъявил общегражданский паспорт на имя Валерия Войтенко, однако у пограничников возникли сомнения относительно цели его поездки. Как считают украинские власти, задержанный – полковник РФ Валерий Гратов, которого российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики (ПМР).
Слободян рассказал, что при досмотре задержанного у него обнаружился потайной карман, «из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ», а также орден «Красная звезда», смартфон и флэш-карты. На картах оказались фотографии командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики Моторолы и Гиви и «методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий».
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru