Украинские пограничники задержали российского военнослужащего, пытавшегося въехать в страну по украинскому паспорту. Об этом официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян написал в своем фейсбуке. По его данным, задержание произошло еще в начале июня.

Задержанный предъявил общегражданский паспорт на имя Валерия Войтенко, однако у пограничников возникли сомнения относительно цели его поездки. Как считают украинские власти, задержанный – полковник РФ Валерий Гратов, которого российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Слободян рассказал, что при досмотре задержанного у него обнаружился потайной карман, «из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ», а также орден «Красная звезда», смартфон и флэш-карты. На картах оказались фотографии командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики Моторолы и Гиви и «методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий».

Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Ранее журналист ТСН Андрей Цаплиенко писал в фейсбуке, что украинские власти давно знали: под именем Валерия Войтенко скрывался некий «Саныч», известный как полковник ВДВ Валерий Гратов.

«Российский офицер-десантник, семь лет подряд охранявший лидера Приднестровья Игоря Смирнова. С окончанием “эры Смирнова” его главный охранник перебрался в Москву. А с четырнадцатого года полковник Гратов на Донбассе. Официально – глава “Союза десантников Донбасса”», – рассказал Цаплиенко.

По его словам, когда Гратова задержали, он заявил, что на Донбассе «медали юбилейные раздавал, и все». Российские власти пока не прокомментировали сообщения о задержании Гратова.