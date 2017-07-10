ЦБ с 10 июля ввел временную администрацию в банке «Югра» сроком на полгода «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Функции временной администрации «Югры» будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Первоочередной задачей АСВ станет оценка финансового положения банка.

Кроме того, ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требование кредиторов «Югры». Это страховой случай, поэтому вкладчики банка должны получить страховое возмещение. Порядок его выплаты установит АСВ.

Как пишут «Ведомости», выплаты вкладчикам «Югры» могут оказаться крупнейшим страховым случаем за всю историю банковского сектора России. На 1 июня 2017 года банк привлек 181,3 млрд рублей средств населения.

Заметка дополняется.