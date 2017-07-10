ЦБ с 10 июля ввел временную администрацию в банке «Югра» сроком на полгода «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Функции временной администрации «Югры» будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Первоочередной задачей АСВ станет оценка финансового положения банка.

Кроме того, ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требование кредиторов «Югры». Это страховой случай, поэтому вкладчики банка должны получить страховое возмещение. Порядок его выплаты установит АСВ. В агентстве позднее сообщили, что выплаты вкладчикам «Югры» начнутся не позднее 24 июля.

Президент «Югры» Алексей Нефедов заявил RNS, что решение ЦБ стало новостью для руководства банка.

«Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью», – добавил он.

Как пишут «Ведомости», выплаты вкладчикам «Югры» могут оказаться крупнейшим страховым случаем за всю историю банковского сектора России. На 1 июня 2017 года банк привлек 181,3 млрд рублей средств населения.

В конце мая «Ведомости» писали, что ЦБ ограничил операции с активами и пассивами «Югры», что означает для банка фактическую остановку работы. Кроме того, сообщалось, что регулятор предписал банку увеличить резервы более чем на 40 млрд рублей, что может привести к потере большей части капитала «Югры» (составлял 51,7 млрд рублей). После этого акционеры «Югры» решили влить в капитал банка почти $500 млн.

Банк «Югра» был создан в 1990 году. На 1 апреля 2017 года он занимал 33-е место по размеру активов среди российских финансовых организаций. В 2016 году основным акционером банка стал совладелец «Горбушкиного двора» Алексей Хотин.