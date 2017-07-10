Стоимость очков дополненной реальности Oculus Rift и Oculus Touch упала до $399. Об этом сообщает Mashable.
Как отмечает издание, цена на этот продукт, таким образом, сравняется со стоимостью PlayStation ($299) и Xbox ($249).
Уточняется, что снижение цены происходит в рамках акции. Скидка на продукты Oculus продлится шесть недель.
В 2016 году очки стоили $600, а при покупке сенсорных контроллеров цена увеличивалась до $800. В начале 2017 года Oculus снизили цену на набор до $600.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru