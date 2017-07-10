Столичные власти опубликовали данные проектов освещения деревьев в Москве. Общая стоимость закупки составила почти 6 млрд рублей. Внимание на это обратила «Медуза».

Подсвечивать деревья предлагается на Бульварном кольце и Воробьевых горах.

«Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах – пробный проект. Если его результат понравится [мэру города] Сергею Семеновичу [Собянину], то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других „спальниках“», – рассказал собеседник «Медузы».

Проект подсветки разработала компания «Архком», владелец которой – 24-летний Георгий Голубков. Эта компания ранее получила несколько контрактов по программе «Моя улица».

Как отмечает издание, подсвечивать деревья в Москве начали в 2016 году на развязках МКАД. Это обошлось городу в 470 млн рублей.

Заметка дополняется.