Столичные власти опубликовали данные проектов освещения деревьев в Москве. Общая стоимость закупки составила почти 6 млрд рублей. Внимание на это обратила «Медуза».
Подсвечивать деревья предлагается на Бульварном кольце и Воробьевых горах.
«Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах – пробный проект. Если его результат понравится [мэру города] Сергею Семеновичу [Собянину], то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других „спальниках“», – рассказал собеседник «Медузы».
Проект подсветки разработала компания «Архком», владелец которой – 24-летний Георгий Голубков. Эта компания ранее получила несколько контрактов по программе «Моя улица».
Как отмечает издание, подсвечивать деревья в Москве начали в 2016 году на развязках МКАД. Это обошлось городу в 470 млн рублей.
Стоимость новогодних украшений для улиц столице оказалась завышенной в пять раз, писала в январе «Медуза». По подсчетам издания, в общей сложности на оформление города власти потратили около 7 млрд рублей. РБК оценивало затраты города в 2,8 млрд рублей.
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