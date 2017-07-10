Сайт ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) оказался недоступен для пользователей утром 10 июля. Внимание на это обратила «Фонтанка».

При попытке загрузить страницу egrul.nalog.ru выдается сообщение: «Время подключения истекло».

В Федеральной налоговой службе, которая контролирует портал ЕГРЮЛ, пока не прокомментировали, по какой причине у пользователей возникли сложности с загрузкой сайта.

В ЕГРЮЛ содержатся сведения о юридических лицах, работающих в России. Информацию ресурса используют в том числе налоговики, бухгалтеры и службы безопасности.