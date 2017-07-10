Кассовые аппараты нового типа в России продавали по цене, в четыре раза превышающей рыночную. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал изданию Inc.
«Проблема не в законе, а в правоприменении. Изначально стоимость кассового оборудования составляла около 20 тысяч рублей. Но спекулянты задрали цены: с поставкой через три месяца – 20 тысяч рублей, а прямо сейчас – 80 тысяч. Все боялись не успеть и покупали дорого – те, у кого уже была кассовая техника, то есть более-менее устоявшиеся [предприниматели] и те, кто продает алкоголь», – заявил он.
Титов добавил, что крайнюю дату введения кассовых аппаратов передвинули с 1 июля на один квартал.
К 1 июля весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые будут передавать данные в Федеральную налоговую службу онлайн.
Бенефициаром реформы называли бизнесмена Владимира Щербакова. По оценкам депутата Госдумы Андрея Лугового, «сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей».
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