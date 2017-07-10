В отделении Сбербанка на Кутузовском проспекте установили первый банкомат, распознающий лица. Об этом сообщает vc.ru.
Клиент банка должен будет создать свой биометрический шаблон, после чего все банкоматы с данной функцией смогут распознавать его лицо. Деньги клиент сможет получать без использования банковской карты.
Система работает на основании алгоритма от Toshiba, который внедрила компания RecFaces. Банк также объявил о масштабном выпуске банкоматов с NFC-считывателями.
Банкомат устанавливается в рамках пилотного проекта. Он продлится до конца 2017 года, после чего Сбербанк решит, необходимо ли внедрять эту технологию.
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