Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова планируется 4–5 мая 2018 года. Об этом на брифинге 10 июля сообщил директор Большого театра Владимир Урин. Трансляцию брифинга вел телеканал «Дождь».

«Сначала была идея не откладывать спектакль, репетировать неделю. Сначала была идея перенести на сезон 2018/19. Но после прогона спектакля “Нуреев” я понял, что надолго откладывать спектакль нельзя», – пояснил Урин.

Он вновь подтвердил, что перенос премьеры связан с неготовностью спектакля. По словам Урина, руководство театра прекрасно понимает, что любая отмена спектакля – репутационные потери, но для ГАБТ важнее сделать качественную постановку.

Директор Большого добавил, что никаких финансовых потерь в связи с переносом балета нет. Урин пообещал, что деньги за уже купленные билеты будут возвращены, а на майскую премьеру зрителям придется приобретать новые билеты.

Урин также подчеркнул, что в новые даты премьера «Нуреева» пройдет в том же художественном оформлении, в каком должна была состояться в июле текущего года. Он также сообщил, что решение о переносе премьеры было принято совместно с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

На брифинге 10 июля ни Серебренников, ни Посохов не присутствовали. Урин заявил, что их обоих приглашали на брифинг, но они решили не присутствовать, видимо, по свои причинам.

Изначально первый показ балета был запланирован на 11 июля 2017 года. Однако 8 июля в Большом театре решили перенести премьеру; тогда сообщалось, что она отложена на неопределенный срок. «Ведомости» писали, что переноса спектаклей за три дня до премьеры в ГАБТ «в последние десятилетия не было еще ни разу».