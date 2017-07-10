Блогера Антона Носика похоронят 11 июля на Востряковском кладбище. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Прощание с Носиком пройдет в лектории «Прямая речь». Оно начнется в 11:00 мск, похороны назначены на 14:00 мск.

Антон Носик умер 9 июля. Как сообщалось, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Ему был 51 год. В разное время он работал редактором «Газеты.Ru», Lenta.ru, занимался развитием в России LiveJournal. Носик был также одним из самых популярных блогеров. Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал его как «первопроходца российского интернета».