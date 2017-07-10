Бунин не любил Маяковского. «Окаянные дни» пронизаны антипатией аристократа к этому грубому и хамскому «животному». После первого прочтения дневников Маяковский выглядит чуть ли не главным виновником всех бед России. Но после второго и третьего прочтений гораздо больше вопросов возникает не к Маяковскому, а к самому Бунину. Ведь Маяковский не принадлежал к «прослойке» (истеблишменту), не был академиком или хотя бы профессором, не вращался в верхних сферах, а Бунин был, принадлежал, вращался. С кого больший спрос?

Возникает желание поинтересоваться: где были все по-настоящему образованные, интеллигентные, изысканно воспитанные люди, когда страна катилась в пропасть? Что сделали (не сказали, а именно сделали) они для того, чтобы предотвратить катастрофу? Где были многочисленные академики, профессора, мастера слова и кисти, когда империя заживо гнила изнутри? Какой еще подвиг они совершили, кроме публицистического? Где и когда они были бескомпромиссны в отстаивании своих идеалов?

Похоже, что и Навальный не дает российской либеральной интеллигенции спать спокойно. Главный вопрос наших дней: Who is Mr. Navalny? С Путиным, слава богу, уже разобрались. Его «желтая уточка» дразнит похлеще, чем «желтая кофта» Маяковского. Навальный необходим для либеральной мысли как корм для аквариумных рыбок: если вовремя не подсыпать, то рыбки умрут от интеллектуального голода.