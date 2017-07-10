Около 170 млрд рублей вкладов физических лиц в банке «Югра» попадают под страховое покрытие. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, передает «Интерфакс».

Общий объем вкладов населения в «Югре» на 1 июня 2017 года оценивался примерно в 180 млрд рублей. Всего в банке находилось почти 197 млрд рублей средств клиентов.

«На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами», – добавил Поздышев.

В частности, как уточнила директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, объем манипуляций с вкладчиками «Югры», где использовались акции банка, составил 1,88 млрд рублей. После того, как регулятор ограничил деятельность «Югры» по привлечению средств населения, банк стал выдавать вкладчикам по одной акции после открытия депозита.

Ранее 10 июля ЦБ ввел в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам. Как пояснили в регуляторе, такие меры были приняты «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». В свою очередь, президент банка Алексей Нефедов назвал решение ЦБ неожиданностью, отметив, что банк выполнял все нормативы регулятора.

Газета «Ведомости» указала, что выплаты вкладчикам «Югры» могут оказаться крупнейшим страховым случаем за всю историю банковского сектора России. До этого предыдущий рекорд по выплатам АСВ – более 64 млрд рублей – был установлен в 2016 году после отзыва лицензии у банка «Интеркоммерц».